Sony и AMD намерены сделать свои разработки доступными не только для PlayStation, но и для других платформ

Sony усиливает свое сотрудничество с AMD для разработки большего количества технологий, основанных на искусственном интеллекте, с целью улучшения визуального качества и игрового опыта. Компании установили "более глубокое партнерство" для создания "технологий на базе ИИ для графики и геймплея", как объявил главный дизайнер PS5 и PS5 Pro Марк Черни в среду.

Также было представлено видео с Марком Черни, где он рассматривает технические детали PS5 Pro и делится информацией о "многолетнем" проекте с AMD с наименованием "Amethyst". Компании не уточняют, где и когда будет применяться созданная технология Amethyst, можно предположить, что её использование возможно в следующих моделях PlayStation и другом будущем оборудовании с участием AMD.

Sony и AMD планируют, чтобы эти разработки не были эксклюзивными для PlayStation. "Мы стремимся обеспечить поддержку машинного обучения в широком спектре устройств," — заявил Черни. Это предполагает возможность их применения на ПК, консолях и в облачных решениях, как пояснил Черни в интервью IGN.