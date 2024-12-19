Недавно южнокорейский технологический гигант зарегистрировал новый планшет в базе данных BIS

Компания Samsung скоро представит новую версию планшета в своей серии Galaxy Tab S10. Galaxy Tab S10 FE недавно прошел сертификацию, что указывает на его скорое появление на рынке.

Южнокорейский технологический гигант недавно зарегистрировал новый планшет в базе данных BIS, что является индийской сертификацией, как сообщает MySmartPrice. Были раскрыты номера моделей двух аккумуляторов Galaxy Tab S10 FE, а именно EB-BX526ABE и EB-BX526ABY. Хотя известны эти номера, специфические характеристики, такие как емкость или поддержка быстрой зарядки, пока остаются в тайне. Для справки, серия Galaxy Tab S10 была изначально представлена в сентябре.

Эта серия планшетов включает в себя модели Galaxy Tab S10 Ultra и Galaxy Tab S10+. Таким образом, третьим устройством в серии станет Galaxy Tab S10 FE. Указание «FE» в названии означает Fan Edition, что представляет собой более доступные устройства, которые отличаются меньшей ценой за счет небольшого сокращения характеристик и функций.

С учетом того, что планшет был зарегистрирован в BIS, его появление на индийском рынке почти наверняка состоится до официального анонса.