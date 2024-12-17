Эти бюджетные смартфоны оснащены емкими аккумуляторами и ОС Android 15

Сегодня Motorola анонсировала три новые модели в серии Moto G: Moto G15, Moto G15 Power и Moto G05. Эти бюджетные смартфоны выделяются своими крупными аккумуляторами и работают на Android 15. Два телефона из серии Moto G15 оснащены в основном одинаковыми комплектующими, но различаются емкостью аккумуляторов. Модель Power оснащена батареей на 6000 мАч, в то время как G15 имеет аккумулятор на 5200 мАч.

Это делает G15 Power немного толще (8,8 мм против 8,2 мм) и тяжелее (203 г против 190 г), за исключением этого, остальные параметры у обеих моделей одинаковые. Устройства оснащены 6,72-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением Full HD+ с отверстием под 8-мегапиксельную фронтальную камеру. На задней панели расположены две камеры: основная на 50 МП и ультраширокоугольная на 5 МП. Обе модели работают на чипсете Helio G81 с процессором на 2 ГГц и 4 ГБ оперативной памяти, а также предлагают варианты хранения на 128, 256 и 512 ГБ, с поддержкой расширения памяти через слот microSD. Также устройства снабжены разъемом для наушников 3,5 мм, FM-радио, NFC и поддерживают две SIM-карты. Цветовая палитра включает оттенки Gravity Gray, Iguana Green и Sunrise Orange, с задней панелью из веганской кожи.

Moto G05 также использует чипсет Helio G81 и имеет схожие размеры с Moto G15, но толщина его корпуса составляет 8,2 мм, а вес — 189 г. Он оснащен ЖК-дисплеем меньшего размера — 6,67 дюйма с более низким разрешением HD+ и отверстием под 8-мегапиксельную селфи-камеру. На задней панели этой модели также установлены две камеры, но вместо ультраширокоугольной линзы здесь добавлен дополнительный вспомогательный датчик. Объем оперативной памяти составляет 4 ГБ, а варианты встроенной памяти — 64 или 128 ГБ. Поддержка двух SIM-карт и micro SD также присутствует, а также класс защиты IP54, NFC в некоторых регионах, аудиоразъем 3,5 мм и Bluetooth 5.4. Модель доступна в цветах Forest Green или Plum Red. Пока Motorola не опубликовала информацию о ценах или датах выхода в продажу, однако известно, что устройства поступят в продажу в Европе, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе.