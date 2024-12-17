Пользователи отмечают, что защитный слой, который способствует сохранению четкости изображения и предотвращает появление бликов на экране устройства, изнашивается гораздо быстрее

Samsung Galaxy S24 Ultra, широко отмеченный за свой впечатляющий антибликовый экран, теперь имеет проблемы, связанные с его антибликовым покрытием. Менее чем через год после выхода устройства это покрытие начинает отслаиваться, особенно в местах, где чаще всего выполняется касания, и иногда по краям дисплея.

Пользователи сообщают, что защитный слой, что помогает сохранить четкость и предотвратить появление бликов на экране устройства, изнашивается значительно быстрее, чем предполагалось. Один из пользователей продемонстрировал снимки, где заметно отслаивание вдоль правого края и появления пятен на поверхности.

Он отметил, что экран не подвергался воздействию таких предметов, как ключи или монеты в кармане, исключив обычные причины повреждения. Однако царапины все равно проявились, что подтверждают и другие пользователи с аналогичными жалобами, что предполагает обширность проблемы.

Ханнес Брехер из Notebookcheck отметил, что покрытие может быть слишком хрупким для регулярного использования, что вполне объясняет, почему эта проблема возникает у многих вскоре после приобретения.

В сообществах Samsung стали появляться упоминания о «смывании олеофобного слоя». Однако компания отказалась признавать это гарантийным случаем, ссылаясь на естественный износ.

Тем временем пользователям рекомендуется быть особенно осторожными с экраном. Предлагается чистить дисплей только тканью из микрофибры и избегать чистящих средств, которые могут усилить повреждение. Хотя защитная пленка может помочь предотвратить такие проблемы, она также нейтрализует антибликовое покрытие, оставляя владельца перед дилеммой между защитой и качеством изображения.