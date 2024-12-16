Смартфон Y300 оснащен чипсетом Dimensity 6300, изготовленным по 6 нм техпроцессу, процессор работает на частоте 2,4 ГГц

В прошлом месяце в Индии появился смартфон vivo Y300 с поддержкой 5G, а сегодня под тем же названием он дебютировал в Китае. Это устройство имеет мало общего с международной версией и ближе по характеристикам к модели Y300 Pro, которая вышла три месяца назад.

Китайская версия vivo Y300 оснащена AMOLED-экраном диагональю 6,77 дюйма с разрешением Full HD+ и частотой обновления до 120 Гц. В экране предусмотрено отверстие для простой 8-мегапиксельной фронтальной камеры f/2.05. На задней панели находятся 50-мегапиксельная основная камера f/1.8 и 2-мегапиксельный вспомогательный модуль f/2.4.

Смартфон Y300 работает на чипсете Dimensity 6300, выполненном по 6-нм техпроцессу, с процессором, работающим на частоте 2,4 ГГц. Он оснащен оперативной памятью до 12 ГБ и встроенной памятью объемом 512 ГБ.

В корпусе толщиной 7,85 мм размещена батарея емкостью 6500 мАч с поддержкой зарядки мощностью 44 Вт. Устройство поставляется с предустановленной операционной системой OriginOS 5, что является стандартом для китайских телефонов vivo.

Производитель также улучшил аудиосистему, сделав динамики громче и четче, и оснастил Y300 тремя отдельными динамиками для обеспечения стереозвука. Vivo Y300 доступен в зеленом, белом и черном цветах.