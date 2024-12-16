Данная серия будет включать 6,6-дюймовый плоский дисплей и 6,8-дюймовый изогнутый дисплей

Инсайдер Smart Pikachu раскрыл характеристики камеры и дисплея на платформе Weibo. Онлайн-пост принес уточнения касательно серии Pura 80. Huawei представила линейку Pura 70 в апреле 2024 года, а месяц спустя она вышла на рынки Европы. Теперь стали известны дополнительные характеристики дисплея и камер серии Pura 80. Ожидается, что данная серия будет включать 6,6-дюймовый плоский дисплей, что, вероятно, будет характерно для более доступной модели.

Более дорогой вариант предложит 6,8-дюймовый изогнутый дисплей, что могло бы соответствовать версии Pro или Ultra. Известно, что Pura 70 обладал 6,6-дюймовой панелью, тогда как модели Pura 70 Pro и Pura 70 Ultra были оснащены 6,8-дюймовыми экранами. Сзади устройства появится новая основная камера и телеобъектив для съемки с увеличением.

В ноябре 2024 года появилась утечка, подтвердившая детали касательно перископического телеобъектива. Ходят слухи, что Huawei внедрит усовершенствованную перископическую телеобъективную камеру. Утверждается, что этот датчик обеспечит значительное улучшение возможностей зума. Утечка также указала на июнь 2025 года как время анонса серии Pura 80.