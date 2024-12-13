SCRY Arctic V2 подключается к задней панели консолей Sony PlayStation 5.

Кулер SCRY Arctic V2 создан для оптимизации охлаждения PlayStation 5, PS5 Slim и PS5 Pro, его легко подключить к источнику питания. Производитель утверждает, что устройство оснащено тремя небольшими вентиляторами, использующими искусственный интеллект для управления.

SCRY Arctic V2 представляет собой внешнее охлаждающее устройство, которое соединяется с задней частью консоли Sony PlayStation 5, способствуя ее охлаждению с помощью трёх мелких вентиляторов и радиатора. По утверждениям производителя устройство позволяет снизить температуру на 30%. Однако точные данные измерения охлаждения не приводятся.

Кулер SCRY можно устанавливать как в портретном, так и в альбомном положении. Белая LED-подсветка добавляет атмосферы. В отличие от первой версии SCRY, новая модель включает ИИ для умного управления вентиляторами, что стало ответом на жалобы о шуме предыдущей модели, хотя сама PS5 работает достаточно тихо.