Этот аксессуар является уменьшенной версией MagGo (10K, slim) предназначенного для iPhone

Представленный портативный аксессуар Anker MagGo Power Bank (5K, Slim) отличается компактными размерами и способен одновременно заряжать два устройства. Сертифицированное по стандарту Qi2 зарядное устройство предлагает такие функции, как поддержка во время собственной зарядки и светодиодные индикаторы состояния.

Этот аксессуар является уменьшенной моделью MagGo Power Bank (10K, Slim), представленном на выставке IFA в сентябре и предназначен для iPhone.

MagGo Power Bank обеспечивает 15 Вт беспроводной зарядки Qi2 через панель с магнитным креплением на передней стороне. Второе устройство можно зарядить через USB-C порт с выходной мощностью до 20 Вт. Между тем при зарядке двух устройств, мощность USB-C понижается до 12 Вт, а беспроводная зарядка ограничена 5 Вт. Зарядка Power Bank осуществляется через тот же USB-C порт, поддерживающий сквозную зарядку с светодиодами для отображения уровня энергии. Размеры устройства составляют 102 x 70 x 9 мм и вес 120 г.