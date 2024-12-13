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10test
Представлен компактный Anker MagGo Power Bank
Этот аксессуар является уменьшенной версией MagGo (10K, slim) предназначенного для iPhone

Представленный портативный аксессуар Anker MagGo Power Bank (5K, Slim) отличается компактными размерами и способен одновременно заряжать два устройства. Сертифицированное по стандарту Qi2 зарядное устройство предлагает такие функции, как поддержка во время собственной зарядки и светодиодные индикаторы состояния.

Этот аксессуар является уменьшенной моделью MagGo Power Bank (10K, Slim), представленном на выставке IFA в сентябре и предназначен для iPhone.

MagGo Power Bank обеспечивает 15 Вт беспроводной зарядки Qi2 через панель с магнитным креплением на передней стороне. Второе устройство можно зарядить через USB-C порт с выходной мощностью до 20 Вт. Между тем при зарядке двух устройств, мощность USB-C понижается до 12 Вт, а беспроводная зарядка ограничена 5 Вт. Зарядка Power Bank осуществляется через тот же USB-C порт, поддерживающий сквозную зарядку с светодиодами для отображения уровня энергии. Размеры устройства составляют 102 x 70 x 9 мм и вес 120 г. 

#iphone #usb-c #power bank #anker #qi2 #maggo
Источник: notebookcheck.net
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