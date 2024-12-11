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10test
MSI выпустила игровой OLED-монитор MPG 321URX в белом цвете
В MPG 321URXW используется технология сжатия Display Stream Compression (DSC).

MSI анонсировала новый монитор MPG 321URXW, имеющий отличие в виде серебристо-белого корпуса, который является обновленной версией MPG 321URX. Новинка была представлена на глобальном рынке, хотя фактически показана впервые в Китае на прошлой неделе. 

Этот монитор оснащен 31,5-дюймовой панелью QD-OLED от Samsung Display, обеспечивающей разрешение 4K и частоту обновления 240 Гц. Однако стоит отметить, что для достижения таких характеристик MPG 321URXW использует технологию сжатия Display Stream Compression (DSC), ввиду того что на сегодняшний день ни одна из доступных видеокарт не имеет поддержку стандарта DisplayPort 2.1 UHBR20. Аналогично, модель MPG 322URX, представленная в начале месяца, также будет нуждаться в DSC для работы на уровне 4K/240 Гц.

Среди других технических характеристик MPG 321URXW можно выделить время отклика GtG 0,03 мс, максимальную яркость SDR 250 нит и HDR 1000 нит. Монитор также поддерживает технологию AMD FreeSync Premium Pro.

Главное изменение в новинке — это белый цвет корпуса. Тем не менее MSI установила цену в $1099, что на $150 больше по сравнению с рекомендованной розничной ценой предыдущей модели.

#samsung #msi #qd-oled #mpg 321urx #display stream compression
Источник: notebookcheck.net
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