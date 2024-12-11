В One UI 7.1 будет возможность улучшить качество звучания речи людей, записывая видео на улице даже в ветреную погоду.

В начале этого месяца Samsung официально представила бета-версию One UI 7.0 и согласно информации от популярного инсайдера на Weibo, обновление One UI 7.1 будет включать новую опцию — AI Audio Eraser.

Инсайдер также разместил скриншоты с кратким объяснением этой опции. Опция Audio Eraser будет предназначена для удаления нежелательных звуков из видеозаписей и настраивать громкость голоса и иных звуков.

К примеру, с помощью этой функции можно усиливать речь людей, снимая видеозапись в уличных условиях в ветреную погоду, одновременно снижая уровень шума от ветра и проезжающего транспорта. Искусственный интеллект будет анализировать фоновые звуки и давать возможность регулировать громкость каждого из них по отдельности.

Патч 7.1 One UI 7.0, скорее всего, появится в следующем году, так что не стоит ожидать его в ближайшее время. Более того, вероятно, что Samsung сделает эту функцию эксклюзивной для серии Galaxy S25.