Power Bank поддерживает множество зарядных протоколов, включая PD 3. 0, PPS, QC 3. 5, AFC и FCP, что делает его совместимым с различными гаджетами.

Сегодня Xiaomi представила в Индии новые смартфоны серии Redmi Note 14, наушники Redmi Buds 6 и колонку Xiaomi Sound Outdoor. Кроме того, компания продемонстрировала Xiaomi Ultra Slim Power Bank, который выделяется своим компактным дизайном и современными функциями зарядки.

Это зарядное устройство имеет объем 4900 мАч, весит 93 г и толщину корпуса 10 мм (размеры: 113 x 53 x 10 мм). Он предлагает максимальную выходную мощность 20 Вт и совместим с устройствами как на Android, так и на iOS.

Устройство имеет поддержку быстрой зарядки на 18 Вт. Порт USB Type-C позволяет осуществлять двустороннюю зарядку, выступая как входной и выходной, тем самым устраняя необходимость в отдельных портах. Power Bank поддерживает множество протоколов зарядки, включая PD3.0, PPS, QC3.5, AFC и FCP, что позволяет использовать его с разнообразными гаджетами.

Xiaomi акцентирует внимание на безопасности устройства, предлагая 12 уровней защиты от перезарядки, перегрева и коротких замыканий. Power Bank дополнен чехлом для переноски.