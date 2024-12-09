Яркость монитора в режиме SDR составляет 450 нит, а максимальная яркость в режиме HDR достигает 1200 нит.

Компания AOC представила новый игровой монитор QD-MiniLED с модельным номером Q27G4ZMN, который предназначен для китайского рынка. Этот 27-дюймовый экран на базе технологии Fast VA предлагает разрешение QHD (2560×1440), что обеспечивает четкие и яркие изображения.

Устройство использует Mini LED подсветку, состоящую из 4608 мини-светодиодов, организованных в 1152 локальных зонах. Это позволяет точно контролировать яркость и добиться глубокого контраста. Частота обновления достигает 240 Гц, а поддержка технологий Adaptive-Sync (AMD FreeSync) минимизирует разрывы изображения и задержки, обеспечивая плавный игровой процесс.

Дисплей имеет 8-битную цветовую глубину с 100% охватом цветового пространства sRGB и 97% DCI-P3, что гарантирует яркую и насыщенную цветопередачу. Коэффициент контрастности достигает 5000:1, а время отклика GTG достигает до 1 мс.

Яркость монитора составляет 450 нит в SDR, а в режиме HDR максимальная яркость достигает 1200 нит и поддерживается сертификация VESA DisplayHDR 1000. Дополнительные опции, такие как снижение синего света и отсутствие мерцания, делают его более комфортным для глаз.