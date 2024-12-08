Новый смартфонов будет соперником серии ROG Phone.

В прошлом OnePlus нацеливалась на пользователей высокопроизводительных смартфонов Android, таких, как Ace 3 Pro. Их материнская компания Oppo также акцентировала внимание на производительности, внедряя мощный чип Dimensity 9400 от MediaTek в свои новые модели Find X8 и X8 Pro. Тем не менее ни один из этих брендов пока не предложил прямого соперника серии ROG Phone.

Однако ситуация может измениться в следующих выпусках их устройств. Ожидается, что один из смартфонов станет пионером, аналогичным RedMagic 10 Pro, который представлен с уникальным вентиляционным отверстием и вентилятором.

Таким образом, новое оборудование может стать частью системы охлаждения Tiantong от OnePlus. С другой стороны, прогноз известного инсайдера Digital Chat Station может показаться преувеличенным для Oppo, так как компания только что представила магнитные аксессуары, которые можно легко дополнить встраиваемым кулером для совместимых моделей, включая Find X8 и новый OnePlus 13.