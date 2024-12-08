Стало известно, какие камеры будут установлены на Poco M7 Pro.

Несколько дней назад компания Poco объявила о планах представить модели Poco M7 Pro и Poco C75 5G в Индии 17 декабря, также была показана информация о дизайне и основных характеристиках этих устройств. Теперь компания поделилась дополнительными деталями о каждой из новинок.

Poco сообщила, что основной модуль камеры Poco M7 Pro будет основан на 50-мегапиксельном сенсоре Sony LYT-600 с апертурой f/1.5 и функцией оптической стабилизации. Фронтальная камера будет обладать 20-мегапиксельным датчиком. Poco C75 5G также будет оборудован камерой от Sony, однако конкретную модель компания пока не раскрыла. Ранее сообщалось, что C75 5G станет единственным смартфоном в своем ценовом сегменте с камерой Sony, стоимость которого не превысит 105 долларов США/100 евро.

Poco C75 5G предложит до 8 ГБ ОЗУ, при этом версия с меньшим объемом оперативной памяти будет стоить меньше. Этот смартфон будет иметь отдельный слот для карты microSD, который позволит расширить хранилище.

Flipkart также подтвердила, что Poco M7 Pro будет иметь 3,5-мм разъем для наушников и USB-C порт, тогда как Poco C75 5G получит боковой сканер отпечатков пальцев и «2+4 года обновлений», что предполагает два года обновлений операционной системы и четыре года обновлений безопасности. C75 5G будет работать на HyperOS с Android 14 из коробки.