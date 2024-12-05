Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
10test
Oppo Find X8 Ultra Satellite Edition дебютирует в начале 2025 года
X8 Ultra может появится на рынке раньше таких конкурентов, как Xiaomi 15 Ultra и Vivo X200 Ultra

Oppo Find X8 Ultra — это высококлассное устройство на базе Android, обладающее выдающимся OLED-дисплеем и работающее на процессоре Snapdragon 8 Elite. У него имеется основная камера с однодюймовым датчиком и поддержка спутниковой связи. Предполагается, что он сможет создать конкуренцию  таким моделям, как Xiaomi 15 Ultra, на китайском рынке в 2025 году.

Согласно информации, Oppo Find X8 и X8 Pro стали успешными моделями в Китае благодаря таким особенностям, как 80-ваттная проводная зарядка и 50-ваттная магнитная беспроводная зарядка. Они имеют обтекаемый дизайн в стиле iPhone, сделанный преимущественно из стекла с плоскими металлическими рамками.

По данным известного источника Digital Chat Station, будущая версия Ultra может обладать похожими характеристиками с более мощным аккумулятором на 6000 мАч.

Digital Chat Station сообщает, что презентация модели может состояться после весеннего фестиваля в Китае, который пройдет с 28 января по 3 февраля 2025 года. Это может позволить X8 Ultra выйти на рынок раньше таких конкурентов, как Xiaomi 15 Ultra и Vivo X200 Ultra.

#oppo #oled #snapdragon 8 elite #xiaomi 15 ultra #vivo x200 ultra #find x8 ultra #x8 pro
Источник: notebookcheck.net
+
Написать комментарий (0)
Xiaomi 15 Ultra получит перископический телеобъектив на 200 Мп и рейтинг IP68/69
Xiaomi 15 Ultra сможет удивить качественной камерой, но не батареей
10-ядерный Exynos 2500 в Galaxy S25+ серьезно проигрывает чипсету Snapdragon 8 Elite
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Новый этап в дальнобойности: российские танкисты установили рекорд, поразив цель на расстоянии 10 км
8
Блогер заказал из Китая GeForce RTX 4090 за $37 и проверил ее в играх
25
Apple запускает продажи Vision Pro на Тайване
1
"Горыныч" поднимается в небо: огнеметный дрон нового поколения уже на линии сборки
1
Сколько стоит самый редкий драгоценный камень, и есть ли шансы найти под ногами настоящий клад
+
Зенитный ракетный комплекс "Викинг" выставляет новые стандарты в системах ПВО
+
Кадры Bloodborne в ролике PlayStation возродили надежды фанатов на ремастер или ПК-версию
+
П-700 «Гранит»: крылатая ракета, получившая на Западе прозвище «Shipwreck»
+
В России запущено новое производство грузовых автомобилей
1
Российские войска взяли под контроль населённый пункт Новый Комар в ДНР
1
На дорогах заметили новый БТР на шасси БМП-3 с дистанционно-управляемым боевым модулем
+
ВС РФ заняли большинство доминирующих позиций в Курахово – сдача города дело времени
+
Компании западного ВПК заработали $630 млрд на украинском конфликте
+
Военнослужащие ВСУ рассказали телеканалу BBC, какой приказ им поставили в Курской области
+
Представлены самые мощные смартфоны средне-премиального класса на 2024 год по версии AnTuTu
1
У NVIDIA снова проблемы с архитектурой Blackwell, а AMD готовит сюрприз в виде Radeon RX 8800 XT
8
Intel Arc B580 до 43 % быстрее NVIDIA GeForce RTX 4060 в первых официальных игровых тестах
3
Doom Ethernal смогла всего на 1% загрузить пару 192-ядерных 384-поточных EPYC 9965 на базе Zen5c
1
«Росатом» готов к строительству дополнительных блоков АЭС «Эль-Дабаа» в Египте
+
Шольц в очередной раз повторил, что не предоставит Украине дальнобойные ракеты Taurus
+

Популярные статьи

Краткий обзор неплохих фильмом о "приключениях" на дне океана
9
Thermalright Burst Assassin 120 BA120-ARGB vs Scythe Kotetsu Mark II [SCKTT-2000]: краткий тест
5
Новелла о том, как мы собирали сыну соседа новый "системник" за 145к рублей
22
Почему жителям РФ не стоит привыкать к бесплатным торрентам с фильмами и видеоиграми
103
Обзор ноутбука ASUS Zenbook S 14 (UX5406S)
3
Игровая затычка Radeon R7 240 - не перевелись еще оверклокеры в Беларуси
6
Обзор и тест ноутбука Asus TUF Gaming F17 (i7-13620H, RTX 4070, QHD 240Hz, FX707VI-LL055, 2024-07)
8
Как понять, что на вашем ПК завёлся вирус, и что предпринять для его уничтожения
1
Что происходило с российской экономикой в 2024 году и что с ней будет в 2025 году
39
8 самых выгодных смартфонов декабря до 50 тысяч рублей со скидками на Мегамаркет
6

Сейчас обсуждают

Валерий
04:14
Имеющиеся на рынке решения intel уже радуют стабильностью, а автор, не имея этих решений, пукнул в лужу.
Почему видеокарта Intel ARC B580 может стать главным сюрпризом 2024г, и стоит ли переживать NVIDIA
Павел Лифанов
04:12
Главное ,чтобы не было китайских грузовиков
В России запущено новое производство грузовых автомобилей
Mr. Night
04:09
Совсем фляга свистит у протухшего
Зеленский заявил о подготовке санкций против Грузии за «разгон протестов»
linux4ever
04:05
Обзор и тест ноутбука Asus TUF Gaming F17 (i7-13620H, RTX 4070, QHD 240Hz, FX707VI-LL055, 2024-07)
Garthar
03:45
Привыкать, лол. Дырявый графоман пишет так, как будто кто-то отвыкал.
Почему жителям РФ не стоит привыкать к бесплатным торрентам с фильмами и видеоиграми
Dimon1996
03:33
GK104 ставили в GTX670
Блогер заказал из Китая GeForce RTX 4090 за $37 и проверил ее в играх
Михаил Шашков
03:14
Надеюсь углы съезд/заезд получше будут...
Radeon RX 8800 XT на 45% опередит Radeon RX 7900 XTX в играх с трассировкой лучей
Застенчивая Катя
02:48
Я прям вижу, как ты мечтал в этой рекламе оказаться «Москвичом»
Как Иж-2715 стал легендарным фургоном Советского Союза
Андрей Касянчук
02:31
Что это было??? Зачем это было??? За что это было???
Учёные выяснили, что крабы чувствуют боль, предлагая пересмотреть способ варки и жарки морепродуктов
San_yok
02:12
На пентиуме сидите?) Время хода ИИ происходит моментально на огромной карте, что в древнем мире, что в эпохе атома(играю на Ryzen 5 5600x, но и когда был fx 6300 таких проблем не было) Вот что действ...
Civilization VII выйдет на все устройства одновременно
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем