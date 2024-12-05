X8 Ultra может появится на рынке раньше таких конкурентов, как Xiaomi 15 Ultra и Vivo X200 Ultra

Oppo Find X8 Ultra — это высококлассное устройство на базе Android, обладающее выдающимся OLED-дисплеем и работающее на процессоре Snapdragon 8 Elite. У него имеется основная камера с однодюймовым датчиком и поддержка спутниковой связи. Предполагается, что он сможет создать конкуренцию таким моделям, как Xiaomi 15 Ultra, на китайском рынке в 2025 году.

Согласно информации, Oppo Find X8 и X8 Pro стали успешными моделями в Китае благодаря таким особенностям, как 80-ваттная проводная зарядка и 50-ваттная магнитная беспроводная зарядка. Они имеют обтекаемый дизайн в стиле iPhone, сделанный преимущественно из стекла с плоскими металлическими рамками.

По данным известного источника Digital Chat Station, будущая версия Ultra может обладать похожими характеристиками с более мощным аккумулятором на 6000 мАч.

Digital Chat Station сообщает, что презентация модели может состояться после весеннего фестиваля в Китае, который пройдет с 28 января по 3 февраля 2025 года. Это может позволить X8 Ultra выйти на рынок раньше таких конкурентов, как Xiaomi 15 Ultra и Vivo X200 Ultra.