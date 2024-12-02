Устройство применяет современные технологии вибрации, благодаря чему она автоматически адаптируется к формам зубных поверхностей.

Xiaomi представила в Китае свою новую электрическую зубную щетку Mijia Sonic Vibration Electric Toothbrush Pro. Официальные продажи устройства начнутся 3 декабря.

Данная зубная щетка стала первым устройством от подразделения Mijia компании Xiaomi, и оснащена цветным дисплеем, который предоставляет данные о качестве чистки в реальном времени. В ней встроен 6-осевой датчик движения, который отслеживает положение щетки и формирует визуальную «карту зубов» для обнаружения пропущенных участков.

Устройство также использует передовые технологии вибрации, позволяя автоматически подстраиваться под поверхности зубов. Оно обладает двумя углами вибрации и может наклоняться до 20°.

Щетка предлагает четыре режима: для деликатного ухода, стандартной повседневной чистки, глубокой очистки и интеллектуального режима, адаптирующегося под нужды пользователя. Запас батареи позволяет использовать её до 180 дней в экономичном режиме. Модель имеет водонепроницаемость IPX8.