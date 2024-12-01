Процессор Ryzen AI 9 HX 370 обеспечивает значительное улучшение производительности благодаря встроенной графике Radeon 890M

Новый мини-ноутбук One-Netbook OneGx 2, который недавно был анонсирован, вызывает интерес благодаря ожидаемым улучшениям в производительности в сравнении с предыдущими моделями. С установленным чипом Ryzen AI 9 HX 370, который будет использоваться также в GPD Pocket 4, OneGx 2 станет более ориентированным на геймеров.

Чип Ryzen AI 9 HX 370 предлагает значительное повышение производительности благодаря интегрированной графике Radeon 890M, которая сравнима с Nvidia GTX 1650 Mobile. Это значит, что пользователи смогут комфортно играть на разрешении 1080p с средними настройками, что является заметным шагом вперед по сравнению с предыдущей моделью, использующей Intel Core i5 10210Y и графику UHD 615.

Предыдущая версия, демонстрирующая производительность, сопоставимую с бюджетными видеокартами, такими как AMD Radeon HD 8550G и Nvidia GeForce GT 720M, не обеспечивала достаточной графической мощности для комфортного игрового опыта.



