Новые аккумуляторы обеспечат ёмкость от 6285 мАч, до 6850 мАч. Эти значения могут быть округлены до 6410 мАч и 7000 мАч для маркетинга.

Oppo анонсировала значительные улучшения в батареях своих новых Android-смартфонов серий Find X8 и Reno13. Тем не менее их будущие версии могут быть еще более продвинутыми в этом аспекте, с ожидаемым увеличением ёмкости на 1000 мАч по сравнению с предыдущими моделями, хотя это может иметь и свои негативные стороны.

Find X8 и X8 Pro стали первыми флагманами Oppo, чей аккумулятор превысил традиционный порог в 5000 мАч благодаря обновленной кремниево-углеродной технологии. Сообщается, что во втором поколении характеристики ещё улучшатся.

По информации надежного источника, Oppo собирается оснастить свои телефоны новыми аккумуляторами, которые смогут преодолеть отметку в 6000 мАч. Новые аккумуляторы обеспечат внушительную ёмкость от 6285 мАч, до 6850 мАч. Кроме того, эти значения могут быть округлены до 6410 мАч и 7000 мАч для маркетинга.

Предполагается, что новые батареи будут поддерживать проводную зарядку Oppo SuperVOOC на 80 Вт, тогда как более компактный вариант на 6300 мАч может использовать зарядку на 100 Вт от нового OnePlus 13. Однако о беспроводной зарядке для этих аккумуляторов пока не упоминалось, что может означать, что они не будут поддерживать новый магнитный стандарт 50 Вт, предназначенный для серий Find X8 и Reno13. Это подразумевает возможные ограничения по беспроводной зарядке.