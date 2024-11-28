Для решения проблемы, корпорация Майкрософт временно прекратила распространение обновления windows 11 24H2 на устройства

Обновление Windows 11 24H2 от Microsoft столкнулось с рядом трудностей, о которых пользователи сообщали на форумах Microsoft и Reddit, выражая свои опасения. В настоящее время компания занимается устранением ряда важных проблем, присутствующих в последней версии Windows 11.

По информации из Reddit, данное обновление содержит несколько сбоев, затрагивающих функциональность операционной системы. Пользователи ранее отметили, что без административных прав изменять часовой пояс в разделе «Дата и время» сложно. Microsoft подтвердила наличие такой проблемы, касающуюся лишь приложения «Параметры». Эта и другие схожие проблемы были рассмотрены компанией в отчете о состоянии Windows, опубликованном на прошлой неделе.

Среди наиболее заметных трудностей были замечены проблемы с USB-соединениями. Для решения этой ситуации Microsoft временно перестала распространять обновление Windows 11 24H2 на устройства, использующие USB-сканеры с поддержкой протокола eSCL. Пользователи начали писать о несовместимости с различными видами аппаратуры, включая многофункциональные принтеры и модемы, около месяца назад. Microsoft объяснила, что сбой возник из-за того, что система не может переключиться с режима eSCL на USB.