Гаджет отличается высоким процентом соотношения экрана к корпусу - 82%. Тонкие рамки шириной всего 2 миллиметра придают ему утонченный вид.

На презентации новой линейки Redmi K80 компания Xiaomi официально продемонстрировала свои смарт-часы Redmi Watch 5. Это универсальное устройство объединяет стильный дизайн, современные технологии и полезные опции.

Redmi Watch 5 оборудованы 2,07-дюймовым изогнутым AMOLED-дисплеем и поддержкой разрешения 432×514, частотой обновления 60 Гц и яркостью 1500 нит, что гарантирует великолепную контрастность и четкость изображения даже при ярком солнечном свете. Устройство имеет 82% соотношение экрана к корпусу, а его тонкие рамки шириной всего 2 миллиметра подчеркивают утонченный вид.

Корпус сделан из алюминиевого сплава, а вращающаяся головка из нержавеющей стали добавляет дополнительный шарм и простоту в использовании. Часы также совместимы с несколькими съемными ремешками, включая новый магнитный ремешок Kona Leather.

Redmi Watch 5, работающие на платформе HyperOS 2, предлагают стабильный и интуитивный интерфейс с поддержкой популярных приложений и возможностью управления функциями умного дома.