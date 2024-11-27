Монитор поддерживает частоту обновления 480 Гц, а время отклика GTG составляет всего 0,03 миллисекунды

Компания AOC представила свой последний игровой монитор серии Agon 6 Pro, получивший название «AG276QKD», на китайском рынке. Анонсированное ранее в этом году устройство теперь доступно для покупки в Китае по цене примерно 826$.

Монитор оснащен 26,5-дюймовым QD-OLED-дисплеем, который объединяет технологии квантовых точек и OLED, обеспечивая яркие и насыщенные цвета с великолепным контрастом 1 500 000:1. Разрешение монитора составляет 2560×1440 (2K), он поддерживает частоту обновления 480 Гц и время отклика GTG всего 0,03 миллисекунды.

Дисплей обладает сертификатом HDR True Black 400, достигая максимальной яркости в 1300 нит, что улучшает динамический диапазон и детализацию изображения. Он охватывает 99% DCI-P3 и 98% Adobe RGB, что делает его подходящим как для геймеров, так и для профессионалов, работающих с цветом.

Монитор также поддерживает различные технологические функции, такие как снижение нагрузки на глаза и адаптивная синхронизация, а также предлагает дополнительные возможности для улучшения игрового опыта. Он имеет различные порты подключения и подходит для эргономичного использования с возможностью крепления на стену.