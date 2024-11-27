Проектор A1 поддерживает разрешение Full HD1080p, обеспечивает яркость 360 ISO-люмен и создает изображения размером от 45 до 120 дюймов.

Компания TCL, знаменитая своими телевизорами, расширила ассортимент, выпустив портативный проектор. Новый TCL Projector A1 — это доступное мобильное устройство с динамиками, Wi-Fi и Google TV.

Проектор A1 имеет поддержку разрешения Full HD 1080p и обеспечивает яркость на уровне 360 ISO-люмен, создавая размер изображения от 45 до 120 дюймов.

Модель оснащена функцией автоматической фокусировки и коррекции трапецеидальных искажений, что позволяет легко настраивать устройство. Две колонки мощностью 8 Вт кроме воспроизведения звуков потокового контента и фильмов дают возможность использовать проектор как Bluetooth-колонку.

Еще одним плюсом устройства является встроенная платформа Google TV с поддержкой Google Assistant для голосового управления, а звук воспроизводится с помощью технологии Dolby Audio. Проектор поддерживает Chromecast и беспроводную связь по стандарту 802.11a/b/g/n, что достаточно приемлемо для его разрешения.

TCL A1 достаточно компактный и легкий — весит всего 2,5 кг с размерами 127 x 193 x 264 мм. Его цена составляет 499 долларов США.