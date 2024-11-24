Официальная презентация новых моделей серии OnePlus Ace 5 намечена на декабрь

OnePlus анонсирует революционную технологию в своем новом продукте, которая значительно уменьшает потребление энергии во время игр до рекордно низких показателей. Эта инновация требует полной переработки аппаратной платформы на уровне чипа. Глава OnePlus China, Луис Ли, сообщил на внутреннем заседании, что инженеры абсолютно переделали игровую платформу, вместо того чтобы использовать Android-систему, что является крайне сложной задачей.

Согласно утечкам, новый продукт — это модели серии OnePlus Ace 5, презентация которых запланирована на декабрь. Базовая версия получит чип Snapdragon 8 Gen 3, а Pro - Snapdragon 8 Elite, использующийся также в OnePlus 13. Если OnePlus 13 фокусируется на производительности камеры, то Ace 5 будет представлен с акцентом на доступность.

По известной информации, новая технология под наименованием «Venom» меняет изначальный чипсет, добавляя элементы для повышения эффективности, изменяя Snapdragon 8 Gen 3 на Snapdragon 8 Gen 3.5, что снижает расход энергии и температуру.

Кроме того, Ace 5 вернется к плоскому дисплею OLED 1,5K и расположению камеры в центральной части. Серия будет включать до 24 ГБ ОЗУ, 1 ТБ хранилища и аккумулятор на 6000 мАч. Информация о глобальных продажах Ace 5 Pro пока отсутствует, но предполагается, что Ace 5 изменит название на OnePlus 13R для мирового рынка.