В новой серии представлены различные модели: M82 SE, M82 и M82 Pro, доступные в разнообразной цветовой гамме.

Компания Redragon, хорошо известная на рынке периферийных устройств, представила новую серию игровых клавиатур Redragon M82 в Китае. В серии доступны разные версии, такие как M82 SE, M82 и M82 Pro, выполненные в разнообразных цветах, включая Moonlight White, Mint Green и Starry Black.

Цены на эти модели варьируются от 30 долларов до примерно 73 доллара США, при этом более дорогие варианты предлагают улучшенную точность, качественные переключатели и расширенные функции RGB-подсветки. Клавиатуры M82 созданы с акцентом на точность и долговечность, отвечая требованиям геймеров и профессионалов. Они обладают RT 0,01 мм, обеспечивая высокую чувствительность и оперативный отклик. Частота опроса составляет 8000 Гц.

Конструкция Gasket вместе со стальной пластиной уменьшает шум и улучшает печать. Модель M82 Pro оборудована переключателями Magnetic Jade Pro от Gateron, которые предлагают стабильность и плавный ход. Эти переключатели имеют параметры срабатывания от 0,01 до 3,3 мм и общим ходом 3,5 мм. Клавиатуры предлагают настраиваемую RGB-подсветку с разнообразными световыми эффектами и статическими цветами, а также имеют прочные клавишные колпачки из ASA PBT.