Ноутбук имеет 16 ГБ LPDDR5, 512 ГБ PCIe SSD и 13,3-дюймовый дисплей.

Компания Dynabook анонсировала две новые модели ноутбуков премиум-класса, обе из которых основаны на процессорах Intel Core P 13-го поколения.

Модель X8/Y работает на процессоре Intel Core i7-1360P, тогда как X6/Y оснащен Intel Core i5-1340P. Оба ноутбука весом около 937 граммов созданы с акцентом на мобильность и соответствуют стандартам MIL-SPEC, имея корпус из магниевого сплава. Тестирование по стандарту JEITA 3.0 предполагает время работы от батареи до 26 часов, и пользователи могут заменить батарею по мере необходимости.

Обе модели имеют корпуса с заменяемыми аккумуляторами - достаточно открутить два винта крышки батареи.

Ноутбуки X8/Y и X6/Y оснащены 16 ГБ LPDDR5 и 512 ГБ PCIe SSD, имеют 13,3-дюймовый дисплей с разрешением 1920x1080, который можно открыть на 180 градусов.

В серии Dynabook X предусмотрены такие инструменты, как PC Transfer Navigator 2 и Dynabook Smartphone Connection. Дополнительные функции, включая AI-шумоподавление и кнопку отключения микрофона, поддерживают работу в интернете, а также обе модели комплектуются Microsoft Office для дома и бизнеса 2024. Связь осуществляется по Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, и присутствуют порты USB Type-A, Thunderbolt 4, HDMI и другие.