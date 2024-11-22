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10test
Motorola уже работает над продолжением Moto E14
Новинка Moto E15 не обещает революционных изменений по сравнению с предыдущей моделью Moto E14.

Moto E14, один из доступных смартфонов компании Motorola, вскоре получит продолжение в лице Moto E15. Хотя сам производитель еще не подтвердил его существование, телефон был зафиксирован на нескольких сертификационных платформах. В частности, он появился на сайте FCC с номерами моделей XT-2523-2 и XT-2523-8. Также его отметили на ресурсах UL Demko, TDRA и TUV Rheinland.

К сожалению, значительная информация о Moto E15 пока отсутствует. Сертификационные данные содержат лишь упоминание о его батарее емкостью 5100 мАч, что немного больше, чем у Moto E14 с 5000 мАч. Однако, стоит отметить, что Moto E14 поддерживает более быструю зарядку на 15 Вт по сравнению с 10 Вт у нового устройства.

Судя по информации на данный момент, Moto E15 не станет значительным шагом вперед относительно своего предшественника. Moto E14 предлагает характеристики для бюджетного сегмента, включая процессор Unisoc T606 и операционную систему Android 14 Go edition. С экраном 6,56 дюймов и камерой на 13 МП, он стоит в пределах 85 долларов, и ожидается, что Moto E15 будет по такой же цене.

#motorola #android 14 #unisoc t606 #moto e14 #moto e15
Источник: phonearena.com
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