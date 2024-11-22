Дисплей у часов Watch GT обладает разрешением в 466 на 466 пикселей, плотностью 326 PPI и поддерживает функцию Always-On Display.

На недавней пресс-конференции в Китае были представлены новые смарт-часы Nubia Watch GT. Они оборудованы 1,43-дюймовым AMOLED-дисплеем и обладают оригинальным дизайном корпуса. Среди других заявленных особенностей устройства – GPS-отслеживание, опция Always-On Display и более чем двухнедельный срок автономной работы.

Nubia анонсировала свои умные часы Watch GT во время мероприятия, на котором также презентовали смартфон Nubia Z70 Ultra, самый последний флагман компании. На конференции также дебютировали наушники Nubia LiveFlip и Nubia LiveClip.

У Watch GT дисплей имеет разрешение 466x466 пикселей с плотностью 326 PPI и режимом Always-On Display. Корпус устройства выполнен из металла и стекла, с характерной полупрозрачной вставкой по центру. Часы поддерживают более 100 спортивных режимов для отслеживания активности, а также могут мониторить биометрические показатели, включая частоту сердечных сокращений.

Кроме того, смарт-часы используют двухчастотную GPS-навигацию. С аккумулятором на 450 мАч производитель обещает до 15 дней работы при стандартном использовании. Также устройство защищено от пыли и воды по стандарту IP68.