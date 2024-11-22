Проектор является одной из самых мощных моделей в линейке Panasonic

Компания Panasonic анонсировала новые проекторы PT-VMZ7ST и PT-VMZ6ST. Эти короткофокусные модели с LCD-лазерным освещением ориентированы на коммерческое использование, такие как конференц-залы офисов или музейные выставки.

Обе модели оснащены лазерными источниками света, однако PT-VMZ7ST достигает яркости до 7000 ANSI люмен, в то время как максимальный световой поток PT-VMZ6ST составляет 6200 ANSI люмен. Это делает их двумя наиболее мощными проектами из линейки Panasonic.

Оба проектора предлагают разрешение WUXGA (1920 x 1200 пикселей), максимальный размер изображения до 250 дюймов (~635 см) и проекционное отношение 0,80-1,01. Пользователи могут улучшить качество изображения благодаря 1,2-кратному ручному зуму, возможности коррекции трапецеидальных искажений и смещения объектива. Среди дополнительных функций — цифровой зум, сдвиг изображения и средства настройки цвета.

Поддержка 4K сигналов доступна через Digital Link, HDMI и другие порты, включая RJ45 и USB-A. Внутренний динамик имеет мощность 10 Вт. Проекторы PT-VMZ7ST и PT-VMZ6ST появятся в продаже в начале следующего года, стоимость на них пока не известна.