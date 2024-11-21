В дополнение к функции чувствительности к давлению, SonarPen 2 также обеспечивает чувствительность к наклону

Одной из наиболее разумных альтернатив Apple Pencil для iPad может быть SonarPen, который теперь представлен во втором поколении. Главным преимуществом SonarPen 2 является отсутствие батареи и наличие некоторых продвинутых функций, чем у Apple Pencil.

SonarPen 2 работает от кабеля, который подключается к порту USB-C на iPad. Это может показаться не очень удобным, но решение остается простым и понятным. Такой подход делает его экономичным и особенно выгодным для учебных заведений, где используются iPad, так как нет необходимости в зарядке.

Помимо функции чувствительности к давлению, SonarPen 2 также предлагает чувствительность к наклону, кнопку быстрого доступа и новый заостренный наконечник для повышенной точности. Устройство совместимо с iPad, начиная с 2018 года, и поддерживается такими приложениями, как ibis Paint X, HiPaint, FlipaClip и другими. Некоторые приложения, такие как ZoomNotes и Zen Brush 2, также работают с SonarPen, но с ограниченными возможностями.