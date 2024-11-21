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10test
Nvidia GeForce RTX 5090 может оказаться дешевле, чем ожидалось ранее
Nvidia собирается предоставить GeForce RTX 5090 с графическим чипом GB203, 32 ГБ видеопамяти GDDR7 и 512-битной шиной памяти

Согласно свежему отчету, стоимость GeForce RTX 5090 может оказаться ниже, чем это предполагали ранее. Однако разогнанные версии все же могут стоить свыше 2000 долларов США. 

Прошло почти месяц, как источник @I_Leak_VN представил новые слухи о возможной стартовой стоимости GeForce RTX 5090. С тех пор стало известно, что Nvidia прекращает поставки ряда GPU  серии RTX 40. 

Теперь издание Bits And Chips публикует обновленные прогнозы относительно новой флагманской видеокарты Blackwell от Nvidia. Как было сообщено, стоимость GeForce RTX 5090 будет в диапазоне от 1899 до 1999 долларов, что ниже прежних ожиданий. Ссылаясь на информацию от «нескольких китайских и японских журналистов», они уточняют, что разогнанные версии, например, Asus TUF Gaming GeForce RTX 5090 OG OC Edition, могут превысить 2000 долларов. 

Согласно последним данным, Nvidia собирается предоставить GeForce RTX 5090 с графическим чипом GB203, 32 ГБ видеопамяти GDDR7 и 512-битной шиной памяти. Кроме того, компания, вероятно, перейдет на новый 12V-2x6 разъем питания, отказавшись от 12VHPWR.

#nvidia #asus #geforce rtx 4090 #blackwell #gddr7 #geforce rtx 5090 #gb203
Источник: notebookcheck.net
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