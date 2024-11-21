Гарнитура имеет возможность одновременного подключения к 2 устройствам и быстрого переключения между ними

Компания Razer представила обновленную версию своей гарнитуры Barracuda X с RGB-подсветкой в начале 2024 года, ранее доступной только в черном исполнении. Теперь данный аксессуар доступен в новом цвете. Гарнитура сохраняет возможность подключения и быстрой смены между двумя устройствами одновременно, а также комплектуется съемными микрофонами.

Кроссплатформенная гарнитура Barracuda X изначально задумывалась как идеальное решение как для геймеров, так и для пользователей, не связанных с играми.

Тем не менее обновленная версия лучше подойдет для игроков, поскольку она сохраняет те же 40-мм динамики TriForce и съемный кардиоидный микрофон Razer HyperClear, что и предыдущая, но уже включает обновленные амбушюры с активной RGB-подсветкой, состоящей из шести зон.

Новая модель была анонсирована в октябре 2024 года и, как и прежде, была доступна только в черном исполнении, что могло ограничить ее совместимость с некоторыми игровыми системами, такими как PlayStation 5.