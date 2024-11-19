Новый ноутбук работает на процессорах Intel Core Ultra H-серии (Ultra 5 125H или Ultra 7 155H).

Компания Vaio представила новую модель SX14-R, значительно улучшенный вариант своего известного 14-дюймового бизнес-ноутбука. Это устройство, созданное для профессионалов, весит 1 кг, что на 100 г больше, чем у более компактного SX12.

SX14-R работает на процессорах Intel Core Ultra H-серии (Ultra 5 125H или Ultra 7 155H). Несмотря на то, что новая архитектура Series 2 Lunar Lake была бы более предпочтительной, чем предшествующая Meteor Lake, комбинация из 64 ГБ памяти LPDDR5X и до 2 ТБ хранилища PCIe 4.0 NVMe обеспечивает отличную производительность. Ноутбук имеет два порта Thunderbolt 4 для быстрой передачи данных, два USB 3.0 Type-A и HDMI. Также присутствует порт Gigabit Ethernet для надежного проводного интернета, что удобно для офисной работы.

Что касается беспроводных технологий, SX14-R поддерживает 5G и Wi-Fi 7, а также может работать с SIM-картой и eSIM одновременно, что удобно для путешествий и удаленной работы.

Ноутбук оснащен стереодинамиками, веб-камерой 9,2 Мп с поддержкой HDR и функцией автоматического отключения дисплея. Пользователю предлагается выбрать между аккумуляторами высокой ёмкости и стандартным. Особое внимание привлекает ассортимент цветов: Deep Emerald, Urban Bronze, а также классические оттенки Fine Black и Bright Silver.