Аккумулятор поддерживает быструю зарядку мощностью 20 Вт через порт USB-C, что делает его идеальным для современных устройств

Xiaomi представила на своем международном сайте новую версию портативного зарядного устройства, получившую название Ultra-Slim 5000mAh Power Bank. Эта модель отличается тонким и стильным дизайном, хорошей емкостью и дополнительными функциями безопасности.

Повербанк имеет корпус с минимальным размером, его толщина составляет всего 10 мм, а вес — 93 г. Компактная, похожая на кредитную карту форма и металлическая отделка делают его отличным аксессуаром для путешественников и пользователей пользующихся гаджетами. С размерами 113 мм на 53 мм устройство легко помещается в сумки и карманы.

С литий-ионной батареей на 5000 мАч данный аккумулятор обеспечивает оптимальное сочетание габаритов и мощности. Он поддерживает быструю зарядку мощностью 20 Вт через порт USB-C, что делает его идеальным для современных устройств, таких как смартфоны Xiaomi 14. Процесс зарядки самого устройства занимает 105 минут при мощности 18 Вт.

Кроме того, повербанк поддерживает двустороннюю быструю зарядку, что позволяет эффективно заряжать как сам аккумулятор, так и подключенные устройства. Xiaomi утверждает, что он способен зарядить Xiaomi 14 до 40% всего за полчаса, предоставляя пользователям быстрое и портативное решение.

Наконец, безопасность устройства обеспечивают девять уровней защиты от различных проблем, таких как перегрев, перезарядка и короткое замыкание, что делает его безопасным для использования во время авиаперелетов. Однако детали о цене и доступности пока еще не подтверждены.