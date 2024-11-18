Подобный поворот событий может оказать существенное воздействие на устройство рынка ОЗУ и внести свои коррективы в стратегические шаги многочисленных производителей

Ситуация на рынке DRAM памяти становится более напряженной с учетом активного роста китайских производителей, таких как Changxin Memory (CXMT) и Fujian Jinhua. Их агрессивная ценовая политика и увеличение производственных мощностей оказали значительное влияние на глобальный рынок памяти.

Согласно информации от DigiTimes, CXMT планирует увеличить свои производственные мощности до 300 000 пластин в месяц, что позволит компании стать значительным игроком на рынке, стремясь занять 11% его доли. Это подтверждает стратегию китайских компаний по наращиванию объемов производства и выходу на международные рынки, несмотря на существующие торговые ограничения.

Падение цен на DDR4 чипы, образованное китайскими производителями, создало давление на их южнокорейских конкурентов, таких как Micron, Samsung и SK hynix. Эти компании, в ответ на растущую конкурентоспособность со стороны китайских игроков, уже начинают снижать объемы производства старых DDR4 и переключаются на более современные технологии, такие как DDR5 и HBM3. Тем не менее, пока китайские производители не могут конкурировать на уровне новейших технологий.

Такое развитие событий может привести к значительным изменениям в структуре рынка DRAM и влияет на стратегические решения многих производителей, побуждая их адаптироваться к новым условиям и искать возможности для инноваций и повышения конкурентоспособности.