Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
10test
OnePlus 13 получает функцию «макросъемки» с обновлением программного обеспечения
Компания OnePlus объявила, что пользователи смогут использовать функцию макросъемки после установки обновления на свой смартфон

31 октября в Китае был представлен OnePlus 13, который теперь включает функцию макросъемки. Эта возможность, добавленная с последним обновлением системы, позволит пользователям легко делать крупные детализированные снимки, открывая новые возможности для использования камерного модуля устройства.

Компания OnePlus сообщила, что пользователи смогут воспользоваться опцией макросъемки после установки обновления на свои смартфоны. После обновления достаточно открыть приложение камеры, выбрать значок «маленького лепестка» и начать снимать в макрорежиме.

Камера OnePlus 13 оснащена флагманским основным 50 МП сенсором с оптической стабилизацией изображения (OIS), перископическим датчиком и сверхширокоугольным объективом, а также профессиональной обработкой изображений от Hasselblad. Внутри устройства установлен мощный процессор Snapdragon 8 Elite, который обеспечивает заметный прирост производительности и включает продвинутую систему охлаждения для оптимизации работы смартфона.

#snapdragon 8 elite #oneplus 13 #hasselblad #ois
Источник: gizmochina.com
+
Написать комментарий (0)
Представлены игровые смартфоны серии RedMagic 10 Pro с процессором Snapdragon 8 Elite
Nubia готовится представить Z70 Ultra 21 ноября
OnePlus 13 получает функцию макросъёмки с выходом нового программного обновления
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Китай представил истребитель шестого поколения White Emperor B
24
Представлены игровые смартфоны серии RedMagic 10 Pro с процессором Snapdragon 8 Elite
+
Xatab объявила, что не будет публиковать STALKER 2 на своем сайте
46
Опубликован список устройств Xiaomi, которые обновятся до HyperOS 2.0
2
Исследование показало, что даже самый продвинутый ИИ не до конца понимает правила работы нашего мира
9
«Калашников» отправил в армию уникальные машины КПМ 9В871-9 для тестирования ПТРК
2
«Народный ОПК» России готовится покорить мировой рынок: проекты становятся легальными
2
Госдума РФ напоминает всем любителям игры S.T.A.L.K.E.R. 2 о возможной уголовной ответственности
45
После завершения программы льготной ипотеки цены на жилье в России начали стремительно снижаться
5
Российские войска применяют захваченные БМП M-2 Bradley против ВСУ
+
Всё больше экспертов говорит о скором закате эры ИИ и схлопывании мыльного пузыря умных алгоритмов
16
NVIDIA выпустила DLSS 3.8.10 с уменьшенным количеством предустановленных профилей
1
Nvidia официально выпустила новое приложение на замену GeForce Experience
2
Подразделения пресекли попытку украинских войск вырваться из окружения в районе Ольговского леса
+
Valve прокомментировала трудности с поддержкой Steam Deck из-за защиты от читеров
+
Resident Evil 9 будет иметь много общего с четвёртой частью
2
AMD сократит часть сотрудников игрового подразделения, поскольку видеокарты не приносят доходов
3
Норвежские спутники зафиксировали погрузку российской ракеты «Булава» на подлодку
1
Новый математический тест FrontierMath поставил в тупик все передовые ИИ-модели и кандидатов наук
+
ВС России атаковали важный для нужд снабжения ВСУ мост в Курахово и засняли его детонацию на видео
2

Популярные статьи

Почему 100 Мбит/с слишком мало для дома, и что ещё важно знать пользователям интернета
65
"The Killing Antidote" (ранний доступ) - краткий обзор игры
1
Тестирование самых дешевых процессоров на Zen 5 - потянут ли они новые игры
35
Возвращение Ryzen 3 1200 - для каких случаев подойдет старый процессор в 2024 году
55
Почему покупка видеокарты с рук не оправдана, и что выбрать для игры в 1080р, 2К и 4К осенью 2024г
55
Необычные советские консервы - от китовых стейков до воды в жестянках
14
Игровой ноутбук vs компьютер — подсчитываем, сколько придется переплатить за мобильность в 2024 году
6
О PS5 Pro - разбираем любимые басни из "нижнего интернета" про новую консоль Sony
13
ТОП-9 материнских плат стоимостью до 25000 рублей для процессора AMD Ryzen 7 9800X3D
7
Фильм Командир эскадрильи (Wing Commander 1999) - немного забытой фантастики
5

Сейчас обсуждают

Кира Вернова
04:42
Почему же это хороший знак. Быстрей проиграешь меньше жертв потом
Military Watch: Россия получила от КНДР сверхтяжёлые артиллерийские системы
RXO
04:40
Hdd закончились с выходом win10
Почему SSD не способны вытеснить HDD, и какой накопитель выбрать для дома, сервера и видеоигр
NuclearMissionJam
04:23
Ты шутишь надеюсь? Никому это видео не советуй. Там автор такой шизы наговорил, что анимешников и фанатов фантастики до сих пор трясет. Он в теме разбирается очень плохо. Почитай вот тут: https://ot...
Пять произведений, с которых не стоит начинать знакомство с киберпанком
NuclearMissionJam
04:15
Так игр много, нельзя знать о всех сразу. Игра вышла в 2007, но у нее до сих пор онлаин выше, чем во многих новых онлаин играх.
Обзор культовой серии игр Peggle и ее духовных наследников: от дружбы с Blizzard и Valve до забвения
Валерий Агапов
04:03
Всё норм. Лишь бы эта победа не отразилась на частоте запусков наших ракет по США.
Победа Трампа на выборах отразилась на частоте запусков ракет SpaceX
Валерий Агапов
03:59
Всё норм. Были бы ракеты.
FM-радио появится в Android Auto в следующем обновлении
Валерий Агапов
03:52
Это плохо или хорошо? а наши будут в каком виде?
В России планируют построить новый автоматизированный автозавод при участии Китая
Dootvb
03:49
Спасибо, кэп
Всё больше экспертов говорит о скором закате эры ИИ и схлопывании мыльного пузыря умных алгоритмов
Dootvb
03:48
Думаешь на них не обучали?
Всё больше экспертов говорит о скором закате эры ИИ и схлопывании мыльного пузыря умных алгоритмов
Dootvb
03:47
Хорошее было время
Всё больше экспертов говорит о скором закате эры ИИ и схлопывании мыльного пузыря умных алгоритмов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем