Компания OnePlus объявила, что пользователи смогут использовать функцию макросъемки после установки обновления на свой смартфон

31 октября в Китае был представлен OnePlus 13, который теперь включает функцию макросъемки. Эта возможность, добавленная с последним обновлением системы, позволит пользователям легко делать крупные детализированные снимки, открывая новые возможности для использования камерного модуля устройства.

Компания OnePlus сообщила, что пользователи смогут воспользоваться опцией макросъемки после установки обновления на свои смартфоны. После обновления достаточно открыть приложение камеры, выбрать значок «маленького лепестка» и начать снимать в макрорежиме.

Камера OnePlus 13 оснащена флагманским основным 50 МП сенсором с оптической стабилизацией изображения (OIS), перископическим датчиком и сверхширокоугольным объективом, а также профессиональной обработкой изображений от Hasselblad. Внутри устройства установлен мощный процессор Snapdragon 8 Elite, который обеспечивает заметный прирост производительности и включает продвинутую систему охлаждения для оптимизации работы смартфона.