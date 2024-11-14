Недостатки данной технологии в конструктивном плане могут быть препятствием для бюджетов производителей.

Несмотря на то что складные смартфоны существуют относительно недавно, рынок явно проявляет к ним интерес. Тем не менее, отчеты подчеркивают, что спрос и продажи складных моделей остаются низкими в регионах с низким доходом, что приводит производителя к уходу с этих рынков.

В областях, где основная масса покупателей предпочитает недорогие телефоны, не будет потребности в устройствах, которые изначально стоят дороже классических аналогов. Дополнительно, хрупкость и сложная конструкция складных телефонов означают более высокие затраты на ремонт. Конструктивные недостатки такой технологии также могут отпугнуть производителей. По слухам, три бюджетные фирмы приостановили разработки в сегменте складных устройств: Infinix, Itel и Tecno. Эти марки не так известны в Западной Европе, но добились успеха в некоторых странах Азии.

Известно, что Oppo и Vivo, более известные на западном рынке, тоже могут отказаться от этой ниши рынка, оставив Huawei единственным китайским производителем, способным продавать складные устройства с прибылью. Важно относиться к этой информации с осторожностью — в прошлом эти компании уже занимались созданием складных телефонов и вполне могут скорректировать свои планы в зависимости от рынка. Если же они откажутся от складных моделей, покупатели в странах с низкими доходами столкнутся с дефицитом доступных опций. Сейчас Xiaomi продолжает выпускать модель Mix Flip, обеспечивая таким образом выбор для потребителей с ограниченным бюджетом.