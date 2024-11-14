Внешние аккумуляторы имеют стильный дизайн с алюминиевыми элементами и обеспечивают современный внешний вид

RedMagic представила на презентации RedMagic 10 Pro series в Китае два новых внешних аккумулятора: Dao Peak Power Stick и компактный Dao Peak Energy Cube. Оба устройства предлагают важные функции, направленные на улучшение мобильной зарядки.

Dao Peak Power Stick имеет стильный прозрачный дизайн, с элементами авиационного алюминия, что придает ему современный и крепкий вид. Он включает небольшой дисплей, показывающий состояние заряда в реальном времени, а также возможность удобной зарядки нескольких устройств.

Аккумулятор имеет емкость 20000 мАч (72 Втч) и обеспечивает до 1500 циклов зарядки с высокой плотностью энергии. У него три порта: два Type-C с поддержкой 140 Вт PD3.1 и один USB-A, что обеспечивает гибкость в зарядке различных устройств. Устройство поддерживает быструю зарядку 165 Вт для моделей RedMagic и совместимо с несколькими протоколами зарядки, включая PD3.0 и QC3.0, а также имеет интеллектуальную настройку мощности на основе типа устройства.

В дополнение к этому RedMagic представила Dao Peak Energy Cube – универсальное зарядное устройство мощностью 65 Вт, которое может функционировать как внешний аккумулятор и кабель для передачи данных. Он включает два USB-C порта, складную вилку и аккумулятор на 5000 мАч. Работая на базе технологии GaN, он поддерживает различные протоколы быстрой зарядки и сохраняет более 80% емкости после 1000 циклов, что делает его идеальным выбором для повседневного использования и путешествий.