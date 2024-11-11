В новый интерфейс внесут эстетические изменения, например, скругленные углы окон и увеличенный размер уведомлений

Согласно сообщениям, Samsung планирует выпустить бета-версию One UI 7 уже на следующей неделе. По информации известного инсайдера Ice Universe, обновление будет выпущено 17 ноября, но его доступность первое время будет ограничена лишь двумя странами: Южной Кореей и США.

Полноценный запуск нового интерфейса запланирован на январь 2025 года, и он появится на флагманских устройствах Galaxy S25, которые будут поставляться с предварительно установленной стабильной версией One UI 7. Остальные модели Samsung последуют этому примеру вскоре после анонса, однако официальной информации от компании пока нет.

One UI 7 предложит пользователям новые виджеты, расширенные возможности на экране блокировки и обновлённые иконки для некоторых стандартных приложений. Кроме того, в интерфейс будут внесены эстетические изменения, такие как увеличенные уведомления с закруглёнными углами окна — это должно сделать их более заметными, увеличив количество информации на экране, что особенно полезно для пользователей, часто получающих уведомления.