Монитор имеет яркость 450 нит, коэффициент контрастности 1000:1.

AOC представила новый 4K монитор с модельным номером «U27G40E». AOC U27G40E имеет 27-дюймовую 4K панель (разрешение 3840×2160) с поддержкой частоты обновления 160 Гц и время отклика между градациями серого всего 1 мс.

Устройство обладает яркостью 450 нит, контрастностью 1000:1 с поддержкой 10-битного цвета с охватом 100% sRGB и 95% DCI-P3. Монитор сертифицирован по стандарту DisplayHDR 400, расширяющему динамический диапазон для лучшей детализации.

Для защиты глаз есть наличие режимов Low Blue Light и Flicker-Free, снижающие влияние синего света, что уменьшает усталость при длительном использовании. Также поддерживаются режимы PBP и PIP для одновременного просмотра контента с двух источников, идеально подходящие для многозадачности.