Watch 5 оснащены литий-ионным аккумулятором емкостью 480 мАч и технологией Turbo X Smart Power Management, которая обеспечивает до 15 дней работы без подзарядки.

Компания Honor официально представила свои новые смарт-часы Honor Watch 5 на ряде европейских рынков, включая Великобританию, Германию и Испанию. Устройство, которое впервые было продемонстрировано на выставке IFA 2024 в сентябре, предлагая большое количество обновлений и новых функций по сравнению со своим предшественником.

Honor Watch 5 имеет расширенный 1,85-дюймовый AMOLED экран с повышенной пиксельной плотностью. С толщиной всего 11 мм и весом 35 г, часы удобны для ежедневного применения.

Для мониторинга здоровья Honor Watch 5 отслеживает важные параметры, такие как частота сердечных сокращений и уровень SpO2, а еще выполняет сканирование здоровья для быстрой оценки. Технология позиционирования AccuTrack улучшает точность GPS, обеспечивая эффективное отслеживание.

Устройство оснащено литий-ионным аккумулятором емкостью 480 мАч, который обеспечивает до 15 дней работы без подзарядки благодаря технологии Turbo X Smart Power Management для повышения энергоэффективности.

Часы предлагают более 400 настраиваемых циферблатов, круглосуточный мониторинг сердечного ритма и SpO2, отслеживание сна, а также 85 спортивных режимов, включая 12 профессиональных тренировок.