Q5 Neo работает на чипе MT9, под управлением ОС Android 9.0 и поддерживает Wi-Fi 6 и Bluetooth 5. 3

После выхода Xming Q5 в начале года, Xiaomi представила проектор Q5 Neo. Проектор Xming Q5 Neo отличается стильным и компактным дизайном и представлен в уникальной палитре розово-голубых тонов, вдохновленной цветами Парижских игр 2024 года. Он оснащен светодиодным источником света с разрешением 1080p (1920×1080) и поддерживает декодирование 4K, что обеспечивает четкость изображения на экране размером до 150 дюймов.

Яркость составляет 300 люмен CVIA, контрастность 2600:1, а полностью закрытый оптический модуль PhotonX 2.0 повышает яркость и качество изображения. Проектор имеет полностью стеклянные линзы, обеспечивающие высокую прочность и термостойкость.

Устройство включает 360-градусный металлический кронштейн для простоты настройки угла проекции, включая возможность проекции на потолок.

Q5 Neo работает на чипе MT9 с операционной системой Android 9.0 и поддерживает Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3. Устройство также интегрируется с Xiaomi Mi Home и поддерживает голосовой помощник Xiao Ai для управления.

Звуковая система включает динамик мощностью 3 Вт и объемную звуковую камеру 120 куб. см, а порты HDMI 2.0, USB 2.0 и 3,5 мм для наушников обеспечивают гибкость подключения.