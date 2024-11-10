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10test
Google Pixel 11 и 11 Pro могут пожертвовать производительностью для большей автономной работы
Чип Tensor G6 в Pixel 11 и Pixel 11 Pro улучшит время автономной работы устройства

Согласно последним утечкам, предполагается, что даже флагманские модели Google, которые будут выпущены через два года, не смогут соперничать с конкурентами в плане производительности. Вместо этого чип Tensor G6, установленный в Pixel 11 и Pixel 11 Pro, будет акцентироваться на таких показателях, как улучшенная автономность.

Google Pixel 9 и остальная серия Pixel 9 будут доступны еще некоторое время, так как они были анонсированы этим летом. Тем не менее инсайдер Камила Войцеховска продолжает делиться подробностями о планах Google на следующий год и в дальнейшем.

Для справки, недавно инсайдер озвучил информацию о сериях Pixel 10 и Pixel 11, а также о соответствующих чипах Tensor G5 и Tensor G6. Кроме того, Войцеховска раскрыла некоторые AI-функции, которые Google планирует представить с новыми флагманами.

По слухам, Google собирается изменить стратегию с чипом Tensor G6, применив узлы N3P от TSMC, что позволит уменьшить размер кристаллов по сравнению с Tensor G4 и G5. Также сообщается, что Tensor G6 будет использовать шесть ядер ARM Cortex-X730 и одно ядро Cortex-X930, отрываясь от трехкластерной модели предыдущих чипов. Войцеховска предполагает, что будет использован 3-ядерный графический процессор IMG CXT для улучшения работы батареи и уменьшения тепловыделения.

#google #arm #tensor g4 #tensor g6 #pixel 11 #cortex-x730 #cortex-x930 #pixel 11 pro
Источник: notebookcheck.net
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