MatePad 11. 5 оснащен 11,5-дюймовым TFT ЖК-экраном с разрешением 2200x1440 и частотой обновления 120 Гц.

Недавно компания Huawei презентовала свой послед планшет MatePad 11.5 (2024). Это устройство ориентировано производительность и развлечения.

MatePad 11.5 имеет 11,5-дюймовый TFT LCD экран с разрешением 2200×1440 и частотой обновления 120 Гц. Высокое разрешение и высокая частота обновления обеспечивают плавность прокрутки и яркую картинку. Также планшет обладает технологией PaperMatte, которая минимизирует отражения и обеспечивает комфортный просмотр, особенно при продолжительном использовании.

На борту MatePad 11.5 установлена HarmonyOS 4.2, самая актуальная операционная система от Huawei. Эта ОС включает в себя множество функций, таких как SuperHub для передачи файлов, плавающие окна, многопользовательскую работу на нескольких экранах и обновленное приложение Notes. Также есть функция Education Center, предлагающая полезные инструменты для обучения и повышения производительности.

Для фотосъемки у планшета есть задняя камера на 13 мегапикселей и фронтальная камера на 8 мегапикселей. Аккумулятор на 7700 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 30 Вт. MatePad 11.5 представлен в трех стильных цветах: Island Blue, Frost Silver и Space Gray.