MGA1 составит конкуренцию OneXGPU от One-Netbook, Ayaneo и BoostR eGPU

Minisforum продолжает активное производство новых устройств, и всего несколько дней назад открыл предзаказы на мини-ПК EliteMini AI370. Теперь же компания анонсировала MGA1, который уже доступен на нескольких рынках.

MGA1 — это очередной eGPU на базе AMD Radeon RX 7600M XT. Он оснащен 32 вычислительными блоками (CU), использующими архитектуру AMD RDNA 3. Кроме того, устройство имеет 8 ГБ видеопамяти GDDR6, работающей на частоте 18 Гбит/c при 128-битной ширине шины. MGA1 будет конкурировать с OneXGPU от One-Netbook и другими моделями, такими как: Ayaneo AG01 Starship, BoostR eGPU.

Важно отметить, что MGA1 не имеет USB4 для подключения внешних устройств и вместо этого предусмотрен USB 3.1 Type-C с поддержкой Power Delivery на 65 Вт. Также он использует OCuLink 4i для связи PCIe 4.0 x4.

MGA1 предлагает два видеовыхода DisplayPort 2.0, один HDMI 2.1 и три порта USB 3.2 Type-A с максимальной скоростью передачи 10 Гбит/c. Однако в нем отсутствует слот для расширения памяти M.2 2280. Несмотря на это, Minisforum планирует цену в 559 долларов за этот eGPU, что делает его сопоставимым по стоимости с аналогичными продуктами.