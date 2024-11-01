Учитывая, что ROG Phone 8 Pro уже предлагает дисплей с частотой 165 Гц, это важный шаг вперед для индустрии смартфонов

Смартфоны серии ROG Phone 9 от Asus, вероятно, появятся на рынке с заметным опозданием после запуска новых устройств на базе Android с процессором Snapdragon 8 Elite, который состоится 19 ноября 2024 года. Однако, как сообщает известный инсайдер Digital Chat Station, по крайней мере одно из новых устройств стоит ожидания.

На недавней пресс-конференции инсайдер узнал важную новость: Asus планирует установить новый рекорд частоты обновления экранов для мобильных устройств, представив ROG Phone с дисплеем LTPO на 185 Гц.

Это станет значительным шагом для индустрии смартфонов, учитывая, что ROG Phone 8 Pro уже предлагает дисплей с частотой 165 Гц.

Вероятно, новые высокие характеристики будут доступны только для модели 9 Pro, однако и обычная модель может получить преимущества от специализированной конструкции для SoC от Asus, которая теперь считается как один из лучших способов охлаждения Snapdragon 8 Elite.

Также предполагается, что первый ROG Phone с частотой обновления 185 Гц будет обладать защитой от воды и пыли по классу IP68 и будет оснащен дисплеем AniMe Vision на задней панели.