Samsung разрабатывает новую гарнитуру XR в партнерстве с Google и Qualcomm

Десять лет назад на выставке IFA Samsung представила Gear VR — устройство для виртуальной реальности, использующее телефон Galaxy в качестве экрана и управления. После этого последовало успешное развитие этого устройства и в 2016 году Samsung заняла лидирующую позицию на рынке VR-гарнитур. Из 6,3 миллиона проданных устройств в том году 4,5 миллиона составила модель Gear VR. В 2017 году компания сотрудничала с Microsoft, создав гарнитуру смешанной реальности AR, но вскоре отказалась от дальнейшего продвижения в области виртуальной реальности.

Эта история помогает понять осторожность Samsung при возвращении на рынок. На MWC 2022 генеральный директор Samsung Electronics Хан Чон Хи намекнул на разработку новой гарнитуры, однако в 2023 году сообщалось о задержках из-за презентации Apple Vision Pro. На июльском мероприятии Unpacked 2024 года, посвященном новинкам Galaxy Z, снова озвучили грядущий продукт XR компании, запланированный на этот год.

Аналитик IDC Брайан Ма отметил, что в недавней презентации Samsung для инвесторов говорится о будущих устройствах XR, что предполагает их представление на Galaxy Unpacked в начале 2025 года. Samsung работает в партнерстве с Google и Qualcomm и разрабатывает этот проект.