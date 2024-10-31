Magnetic Cooling Clip использует высокоскоростной 7-лопастной вентилятор

Xiaomi представила Magnetic Cooling Clip — аксессуар для смартфонов, предназначенный для эффективного управления теплом во время игр и потоковой передачи.

Устройство включает в себя 30-ваттный полупроводниковый кулер с алюминиевыми ребрами, для направления воздушного потока и улучшения охлаждения. Magnetic Cooling Clip использует высокоскоростной вентилятор с семью лопастями, который вращается со скоростью 6300 об/мин, создавая турбинный поток воздуха для эффективного рассеивания тепла. Как заявляет производитель, охлаждение способно снизить температуру устройства до 0C всего за 25 секунд и в идеальных условиях достичь -10C. Тем не менее фактическая эффективность охлаждения может варьироваться в зависимости от условий.

Magnetic Cooling Clip использует алгоритм PID для автоматической настройки температуры и включает в себя режим Extreme Cold. Кроме того, устройство предлагает четыре RGB-режима подсветки: Rainbow, Breathing, Flowing и Bright, с возможностью управления через приложение Mi Home.

Magnetic Cooling Clip имеет стильный серебристо-черный дизайн и магнитится к корпусу телефона, а также имеет зажимы для немагнитного крепления. Также предусмотрены функции безопасности, такие как защита от перенапряжения и перегрева.