Новая переработка уже внедрена в производственные линии Samsung

Переработка играет важную роль не только в защите экологии, но и в снижении цен на некоторые из лучших OLED-телевизоров.

Компания Samsung Display сообщает о разработке технологии, которая позволяет эффективно перерабатывать чернила для квантовых точек, которые обычно теряются в процессе производства. Эти чернила являются ключевым элементом панелей QD-OLED, и новая технология способствует восстановлению до 80% чернил, которые раньше выбрасывались, что может сделать телевизоры QD-OLED более доступными.

Процесс изготовления QD-OLED требует значительного количества чернил. Как объясняет компания Samsung, квантовые точки формируются на основе технологии струйной печати, в ходе которой красные и зеленые чернила QD наносятся через микроскопические сопла. Ранее около 20% чернил сохранялись в соплах и утилизировались. Учитывая объемы производства компании, это приводило к значительным потерям.

Новая переработка уже внедрена на производственной линии Samsung, и по утверждению компании, переработанные чернила QD сохраняют свои характеристики благодаря технологии, восстанавливающей их чистоту и оптические свойства. Samsung планирует продолжать улучшать процесс и увеличивать эффективность производства, что приведет к снижению цен на панели для телевизоров и игровых мониторов.