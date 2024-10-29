Tecno Megapad 10 работает на базе процессора MediaTek Helio G80 и оснащен 4 ГБ оперативной памяти

Планшет Tecno Megapad 10 выглядит как интересное предложение для пользователей, ищущих доступное устройство с хорошими характеристиками. Tecno Megapad 10 оснащён процессором MediaTek Helio G80, в сочетании с 4 ГБ оперативной памяти, что должно обеспечить достаточную производительность для большинства повседневных задач.

Доступны два варианта внутреннего хранилища — 128 ГБ и 256 ГБ, что позволяет пользователям выбирать подходящий вариант в зависимости от их потребностей. Планшет имеет 10,1-дюймовый сенсорный ЖК-дисплей с разрешением 800x1280 и пиковой яркостью 450 нит. Это делает его подходящим для просмотра медиа и повседневной работы.

Также планшет оснащен аккумулятором емкостью 7000 мАч с функцией быстрой проводной зарядки на 18 Вт, что позволяет полностью зарядить его за 2,5 часа.

Работает планшет на Android 14, что обеспечивает актуальные функции и безопасность. Задняя 13-мегапиксельная и передняя 5-мегапиксельная камеры устройства позволяют делать фото и проводить видеозвонки. Поддержка 4G LTE обеспечивают возможность быстрого доступа в интернет. С размерами 240,7 x 159,5 x 7,35 мм и весом 447 г, планшет остаётся достаточно тонким и легким для удобного использования и переноски.

Megapad 10 может стать хорошим вариантом для студентов, офисных работников или обычных пользователей, которым нужен недорогой и функциональный планшет для различных задач.