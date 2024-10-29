Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
10test
Tecno выпускает Megapad 10 с чипсетом Helio G80 и аккумулятором на 7000 мАч
Tecno Megapad 10 работает на базе процессора MediaTek Helio G80 и оснащен 4 ГБ оперативной памяти

Планшет Tecno Megapad 10 выглядит как интересное предложение для пользователей, ищущих доступное устройство с хорошими характеристиками. Tecno Megapad 10 оснащён процессором MediaTek Helio G80, в сочетании с 4 ГБ оперативной памяти, что должно обеспечить достаточную производительность для большинства повседневных задач.

Доступны два варианта внутреннего хранилища — 128 ГБ и 256 ГБ, что позволяет пользователям выбирать подходящий вариант в зависимости от их потребностей. Планшет имеет 10,1-дюймовый сенсорный ЖК-дисплей с разрешением 800x1280 и пиковой яркостью 450 нит. Это делает его подходящим для просмотра медиа и повседневной работы.

Также планшет оснащен аккумулятором емкостью 7000 мАч с функцией быстрой проводной зарядки на 18 Вт, что позволяет полностью зарядить его за 2,5 часа.

Работает планшет на Android 14, что обеспечивает актуальные функции и безопасность. Задняя 13-мегапиксельная и передняя 5-мегапиксельная камеры устройства позволяют делать фото и проводить видеозвонки. Поддержка 4G LTE обеспечивают возможность быстрого доступа в интернет. С размерами 240,7 x 159,5 x 7,35 мм и весом 447 г, планшет остаётся достаточно тонким и легким для удобного использования и переноски.

Megapad 10 может стать хорошим вариантом для студентов, офисных работников или обычных пользователей, которым нужен недорогой и функциональный планшет для различных задач.

#android 14 #tecno #4g lte #helio g80 #megapad 10
Источник: gsmarena.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Оптические компакт-диски могут снова вернуться на компьютеры
36
Natilus создаёт футуристический самолет, призванный составить конкуренцию Airbus и Boeing
4
Профессор Кейндорф: Волновая электростанция не может производить энергию в больших масштабах
4
Колумбия отказывается от ископаемого топлива и прекращает новую добычу нефти
4
Xiaomi 15 Pro смог запустить Genshin Impact на максимальных настройках со стабильными 59,62 FPS
4
К поставкам чипов TSMC для Huawei в обход санкций оказалась причастна компания, связанная с разработкой майнинговых ускорителей
+
Galaxy A55 обошёл по популярности последние флагманы Apple, Samsung и Oppo
4
Впервые появились кадры беспилотной подводной лодки Ghost Shark, задействованной в учениях
+
НАСА: Новый марсианский дрон сможет приземляться на планету независимо от положения ракеты-носителя
1
В будущем смартфон Samsung S26 Ultra может быть оснащён основной камерой на 324 МП
+
Китайские ученые создали магнит в 800 000 раз мощнее магнитного поля Земли
3
NVIDIA готовит как минимум 6 карт поколения Blackwell: RTX 5050, 5060, 5070, 5070 Ti, 5080 и 5090
8
Информатор раскрыл предполагаемую цену GeForce RTX 5090 — новинка будет дороже RTX 4090 на 25 %
11
OnePlus раскрыла список смартфонов, которые первыми получат Android 15
+
«Грузовики и вообще»: КамАЗ готовит переднеприводный тягач грузоподъемностью до 33 тонн
+
Samsung планирует выпустить первый смартфон с поддержкой 5G в своей бюджетной линейке Galaxy A0X
1
Дженсен Хуанг: ИИ не заменит людей полностью, но сделает их работу эффективнее
+
Бывшие студенты Skillbox подали иск на 3,4 млн рублей: компания обвиняется в отказе возврата средств
+
Snapdragon 8 Elite получит полную поддержку Linux, а по скорости работы в играх он обходит Radeon 780M
2
Зеленский призвал Индию прекратить экономические отношения с Россией
10

Популярные статьи

Неуставный приказ, который стал стандартом - команда «триста-тридцать-три» в артиллерии
3
История Су-17 - как худший советский истребитель стал лучшим ударным самолетом
2
3 неплохих китайских седана, которые можно купить по цене новой Lada Vesta
8
Физические нагрузки при малоподвижном образе жизни — вариант от компьютерщика и геймера
50
Итоги гоночного уик-энда 26-27 октября
1
Как NVIDIA, AMD и Intel испортили 2024 год геймерам, и почему надежды на 2025 почти нет
16
Современность фаната Age of Wonders 4 Часть 2
+
Как студенту заработать на ПК, ноутбук или смартфон — 3 способа подработки со свободным графиком
20
Core Ultra 5 245K vs Core i5-14600K – почему оба процессора Intel хуже и дороже аналогов AMD
6
Разбираемся, как собрать компактный и недорогой игровой компьютер для ретрогеймера в 2024 году
7

Сейчас обсуждают

nukemall
04:56
В него не попадут потому, что он так и останется в виде рендера и пафосных описаний.
Hyundai представила концепцию бесшумного боевого танка-невидимку на водородном топливе
nukemall
04:56
Поляки обклеили пенопластом шведскую БМП и назвали это "танком будущего PL-01", южнокорейцы ограничились рендером.В любом случае это мелкий попил бабла на совершенно бесперспективной "перспективной ра...
Hyundai представила концепцию бесшумного боевого танка-невидимку на водородном топливе
Аркадий Еремеев
04:52
Ждем 5080, интересно какая цена будет?
Информатор раскрыл предполагаемую цену GeForce RTX 5090 — новинка будет дороже RTX 4090 на 25 %
Тимур Вихарев
04:46
Если пользователь 1 в радиусе действия вышки, то ему и 3g в принципе хватит, пинг только большеват может быть. Но 5G это в том числе про ёмкость сети - когда пользователей сотни/тысячи - то тут уже на...
«Роскосмос» освобождает частоты для 5G, предлагая новые возможности для мобильной связи
Alex Raiz
04:16
У нас уже барыги с Авито ценик в 60к залупили
AMD Ryzen 7 9800X3D появился в розничных магазинах Европы
Валерий Шашкин
04:15
Штурм Дворца Амина в Кабуле начало 333
Неуставный приказ, который стал стандартом - команда «триста-тридцать-три» в артиллерии
DIP32
03:45
Причем народ был массово недоволен таким произволом большевиков и сопротивлялся как мог. Но глубоко плевала "народная" власть коммунистов на мнение русского народа. До сих пор расхлебываем заложенные ...
Президент Финляндии сравнил текущее положение Украины с положением Финляндии в конце советско-финской войны
DIP32
03:38
Причем весьма жесткая, даже жестче чем сейчас свидомые проводят. Большевики гуманностью к русскому народу, вообще, не страдали. Принудительно русские города, подаренные без спросу местного населения, ...
Президент Финляндии сравнил текущее положение Украины с положением Финляндии в конце советско-финской войны
DIP32
03:31
Да, китайцы умеют показать ...своё неуважение)))
Прилетевшую в Китай главу МИД Германии не встретил никто из официальных лиц КНР
Alex Z
03:25
4мошник твой папка что не умел вовремя вынуть ну и дети его такие же дол6ае6ы что и не удивительно
Физические нагрузки при малоподвижном образе жизни — вариант от компьютерщика и геймера
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем