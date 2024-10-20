Проектор оснащен системой лазерного освещения Qualas 22, которая повышает эффективность на 20% и поддерживает глубину цвета 10 бит

Dangbei F7 Pro применяет современную трехцветную лазерную технологию, что позволяет избежать проблем с пятнами на изображении, характерными для обычных лазерных проекторов. Это обеспечивает значительно лучшую насыщенность цвета, яркость и комфорт при просмотре. Проектор способен создавать изображение, размером эквивалентным восьми 65-дюймовым телевизорам вместе взятым.

Он работает на базе чипа MT9679 и операционной системы AI OS 5.0, предлагая функционал, включая 360-градусный стабилизатор, голосового помощника на основе искусственного интеллекта и автоматическую настройку изображения для более удобной установки.

С яркостью 3600 люмен (по стандартам CVIA) F7 Pro гарантирует четкость изображения даже в условиях яркого освещения. Он охватывает 110% цветового пространства BT.2020, обеспечивая высокую точность цветопередачи с △E<1.

Проектор имеет сертификат TUV Low Blue Light для защиты глаз, а также нулевой уровень вредного синего света, что подходит для длительных сессий просмотра. Устройство оснащено лазерным источником света Qualas 22, что увеличивает производительность на 20% и поддерживает 10-битную цветовую глубину с более чем 10 миллиардами цветов для реалистичности изображения.

F7 Pro предлагает 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ для быстрой работы приложений и воспроизведения видео. Поддерживает Dolby Audio DTS с 750-кубовой звуковой камерой для мощного низкочастотного звука до 45 Гц. Имеет Wi-Fi 6, HDMI 2.1, USB 3.0 и Bluetooth 5.2 для простой совместимости с игровыми консолями и потоковыми устройствами.

Проектор включает в себя AI-функции, такие как мультиэкранный режим, интеллектуальное написание на доске и жестовую навигацию, что ускоряет управление до уровня смартфона.